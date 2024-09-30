شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نستهدف وجود مسعف فى المنازل والمدارس والأندية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى، أنه سيتم تدريب 15 ألف رائدة مجتمعية على الإسعافات الأولية خلال 3 أشهر، على أن يتم بعد ذلك الوصول إلى 4.7 مليون أسرة خلال عام، كما سيتم التوسع فى الاستهداف قائلة: "نستهدف وجود مسعف فى كل منزل وداخل المدارس ومراكز الشباب والأندية"، لافتة إلى أن السيدة قرينة رئيس الجمهورية تتابع بشكل مستمر ملف تدريب الرائدات المجتمعيات فى مجال الإسعافات الأولية.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى قد أطلقت مبادرة "بإيديك تنقذى حياة " تحت رعاية السيدة قرينة رئيس الجمهورية من أجل رفع وعى الرائدات المجتمعيات في مجال الإسعافات الأولية، والتي تتم بالتعاون بين الهلال الأحمر المصرى ووزارة التضامن، وتستهدف تدريب 15 ألف رائدة مجتمعية على مهارات تقديم الخدمة الإسعافية الأولية.