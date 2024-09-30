شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن الوصول للأدوية بديلة الأصناف الناقصة بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الأدوية المثيلة تساهم في توافر أكثر من بديل بنفس الجودة والفاعلية والمأمونية.​​

وأضافت هيئة الدواء أن الأدوية المثيلة توفر أكثر من بديل للشركات المختلفة يضمن تلبية حاجات المريض.​​

وتابعت : يمكن معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط التالي:-

http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/

واستكملت: فى حال إذا كان هناك أي استفسارات، يفضل التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/

ويمكن للصيدليات العامة الإبلاغ عن عدم توافر أي من المستحضرات الطبية في المخازن أو شركات التوزيع من خلال الرابط التالي:

https://shorturl.at/xIij0