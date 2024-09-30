شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: غدا.. بدء التقديم لبرامج تدريب مجانية لتأهيل الشباب بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، عن فتح باب التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية نوى شبين القناطر القليوبية على المهن التالية: التفصيل والخياطة بواقع 150 ساعة تدريبية على مدار 25 يوما، ومهنة السباكة الصحية بإجمالى 60 ساعة تدريبية على مدار 15 يوما، ومهنة كهرباء التوصيلات بإجمالى 60 ساعة تدريبية على مدار 15 يوما، وذلك للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على تلك البرامج التدريبية، وذلك بدءاً من غدا الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024.

وعلى من يرغب في الالتحاق بأي من البرامج المعلن عنها التوجه لإدارة التدريب المهني بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية ، وعنوانها : بنها – الفلل – مجمع المصالح خلف ديوان عام المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها ، كما حددت مواعيد الحضور في البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهراً فى الفترة الصباحية، أو من الثانية ظهرا للساعة السابعة مساءاً فترة مسائية بالتبادل، ويجرى التدريب على أيدي مدربين مختصين في المهن مجال التدريب، وتأمين صحي خلال فترة التدريب ، والحصول على زى التدريب مجاناً )، كما يمكن الاستفسار عن تلك الفرص من خلال الاتصال هاتفياً على الأرقام التالية : 0244561055 ، 02446989477 .