شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عروض الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم الإثنين فترة العمل بـ الاوكازيون الصيفى 2024 بعد مشاركة العديد من المحلات التجارية في عروض تخفيضات الأسعار مع تأكيد الوزارة على ضرورة تعامل المواطن مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقه في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

وعلى مدار الأسابيع الماضية شارك في عروض تخفيضات أسعار المنتجات خلال الأوكازيون الصيفى اكثر من 3370 محلا وأعلنت بعض المحلات التجارية المشاركة في عروض تخفيضات الأسعار الإعلان عن خصم يصل إلى 70% لبعض المنتجات الصيفية للعمل على تشجيع المستهلك فى الإقبال على الشراء وتنشيط حركة البيع فى التجارة الداخلية أيضا استمرار بعض العروض منها فى حالة شراء قطعة منتج "ملابس جاهزة " تحصل على قطعة أخرى، كذلك أخر عند شراء قطعة تحصل على قطعتين مجانا .