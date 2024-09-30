فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن خطابًا أُرسل إلى جميع شركات التوزيع؛ تضمن فحصَ ومراجعةَ جميع محاضر سرقات التيار الكهربائي التي يتم تحريرها بمعرفة المباحث والضبطية القضائية.

وأشار المصدر إلى أن الخطاب تضمن مطالبةَ الشركات بتشكيل لجنة بكل شركة، تكون مهمتها فحص جميع محاضر سرقات التيار الكهربائي في الفترة من أغسطس ٢٠٢٤ حتى تاريخه، مع موافاة الشركة القابضة بصورة من المحاضر المحررة خلال تلك الفترة.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بأن الخطاب تضمن اتخاذَ كل شركة إجراءات تجاه أي موظف يثبت تحريره محضرًا بشكل نمطي؛ أي "مكرر"، حيث يتم تحويله إلى الشؤون القانونية، مع تطبيق نص المادة ٤/٩٤ من لائحة نظام العاملين بالشركة، وكذلك نص المادة ٩/٤٢ من لائحة المخالفات والجزاءات الموحدة للشركة القابضة وشركاتها التابعة؛ والتي تفيد الفصل من العمل دون العودة مرة أخرى.

وأوضح المصدر أن الشركة طلبت من كل شركة إرسال قرارات الجزاء الصادرة في هذا الشأن؛ حتى يتسنى الفحص؛ ومن ثمَّ العرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.