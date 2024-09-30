الأمن يداهم مخزن مستحضرات تجميل مغشوشة في الزيتون.. ويضبط 15 ألف عبوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على المدير المسئول عن مخزن بالقاهرة لإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل المقلدة، وغير صالحة للاستخدام بالقاهرة.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي أفادت بقيام (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مستحضرات للتجميل "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، بحيازة كميات من مستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام لانتهاء صلاحيتها، وإعادة تدويرها داخل عبوات جديدة مدون عليها تاريخ صلاحية ساري، وكذا قيامه بإنتاج وتعبئة مستحضرات تحمل بيانات تجارية مقلدة، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخل المخزن على (15436 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية – 309448 عبوة معاد تدويرها تحمل بيانات علامة تجارية مقلدة – 550 عبوة مستلزمات إنتاج بدون بيانات "مجهولة المصدر" – كمية من العبوات الفارغة – مستلزمات تعبئة – خط إنتاج).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.