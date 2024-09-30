صعقاه وطعناه بسكين.. تطور جديد في واقعة مقتل نجل سفير مصر السابق بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أنهت نيابة أول وثان الشيخ زايد تحقيقاتها، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، في جريمة مقتل ابن سفير سابق داخل كومبوند شهير بمنطقة الشيخ زايد، بعد ورود كافة التقارير الفنية من مصلحتي الطب الشرعي، والأدلة الجنائية، وتسلمت تحريات الأجهزة الأمنية النهائية حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال الطبيبة الشرعية حول الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، والإصابات التي لحقت به جراء ضربات المتهمين من "خنجر" وصاعق كهربائي وشومة.

كما استمعت النيابة لأقوال الضابط مجرى التحريات حول الجريمة، ودوافع ارتكابهما لها.

وتسلم النيابة أيضًا تقارير تفريغ كاميرات المراقبة، التي رصدت استعانة المتهمين بـ"سايس"، المتهم الثالث في تغيير عملات أجنبية استوليا عليها من شقة المجني عليه بإحدى شركات الصرافة بأكتوبر، إضافة إلى كاميرات مراقبة مول شهير اخفيا به سيارة المجني عليه بعد سرقتها.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كانت كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقه بالجسم داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفي إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، إن جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة وتبين أنهما طالبان مقيمان بذات العنوان.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظراً لمعرفتهما بإقامة المجني عليه بمفرده اختمر في ذهنهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه، وتعديا عليه بصاعق كهربائي وبالطعن باستخدام "سكين" كانا بحوزتهما وخنجر ملك المجني عليه "حتى وفاته.

واعترف المتهمان إنهما قاما بالاستيلاء على بعض المتعلقات وهاتفه المحمول وسيارة ملكه، وقاما بالتخلص من السكينة والخنجر المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بالتصرف في الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لأحد الأشخاص، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه.

كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.