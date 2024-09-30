شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: بدأنا أولى جلسات الحوار المجتمعى ضمن خطة برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة بدأت أول جلسات الحوار المجتمعى وهو عبارة عن آلية وضعتها وزارة البيئة فى برنامج الحكومة لخلق آلية حوار مع كافة أطياف المجتمع، لافتة إلى أن أول لقاء كان مع الجمعيات الأهلية فى محافظات القاهرة القليوبية والجيزة.

وأضافت وزيرة البيئة خلال لقاء مفتوح تنظمه نقابة الصحفيين، مع الوزيرة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين، قائلة: لا بد من معرفة احتياجات المواطن فى الشارع فالحوار المجتمعى يستهدف صياغة سياسات بيئية يمكن تطبيقها على الأرض بعيدا عن الجزر المنعزلة.

وتطرقت وزيرة البيئة لملف الاستثمار المناخى والذى يعتبر من الملفات المهمة التى تضعها مصر ضمن أولوياتها، حيث كان أول مؤتمر للاستثمار البيئى تم عقده فى 2023.

كما تحدثت وزيرة البيئة عن ملف حرق قش الأرز وتفاصيل حملة وزارة البيئة لمواجهة حرق قش الأرز والتى تم إطلاقها تحت عنوان "البيئة رزق" .

وأشارت إلى أن ملف السحابه السوداء من ضمن الملفات الهامة على أجندة وزارة البيئة وهناك خطة مشتركة مع التنمية المحلية والزراعة لمواجهتها.

وتابعت : طلعنا أول قانون للمخلفات فى مصر و يتم العمل على إعداد بنية تحتية للمخلفات ب 10 مليار جنية ، وهناك 16 شركة من القطاع الخاص تدير منظومة المخلفات فى المصانع، و6 شركات تقوم على عملية الجمع من الشوارع .

وتحدث وزيرة البيئة عن ملف المحميات الطبيعية، قائلة :فكرة أن المحمية مكان مقفول فكرة قديمة ونعمل على تطوير البنية التحتية للمحميات من تهيئة الطرق وخدمات وإشراك القطاع الخاص فى إدارة هذه المحميات على أن تقوم وزارة البيئة بوضع الضوابط التى تعمل على صون الموارد الطبيعية بالمحميات، لافته إلى أن إيرادات المحميات زادت ويتم من خلال هذه الايرادات تحسين المحميات الطبيعية الأخرى .

ويتناول اللقاء أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي، والمخلفات والتشجير ومواجهة السحابة السوداء والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجى إقليميًا ودوليًا.

كما يتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزيرة البيئة، والصحفيين والمختصين في الملف البيئي للرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

يقام الصالون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر نقابة الصحفيين يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر 2024م.

يعقد الصالون على هامش معرض الكتاب بنقابة الصحفيين، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين خلال الفترة من 25 سبتمبر لـ 5 أكتوبر المقبل.