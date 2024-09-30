شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: نلتزام باتفاقية المناخ وانبعاثات مصر أقل من 1% على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر لـ نقيب الصحفيين خالد البلشى والتعاون المستمر مع وزارة البيئة والاهتمام بهذا الملف الذى يعتبر من أهم الملفات.

وأضافت وزيرة البيئة خلال لقاء مفتوح تنظمه نقابة الصحفيين، مع الوزيرة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي لنقابة الصحفيين، قائلة : وجودى فى نقابة الصحفيين شرف كبير ليا ".

وقالت : جميعنا يرى وتيرة تغير المناخ واستضافة مصر لـ مؤتمر المناخ cop27 كان له هدف استراتيجى فى ضوء هذه التغيرات المناخية.

وتحدثت وزيرة البيئة عن دور مصر فى ملف تغير المناخ ، قائلة : دور مصر فى 2015 كان دور رائد بقيادة الرئيس السيسى، ووقتها مصر كانت تقود المجلس الوزارى البيئي على مستوى أفريقيا، لافتا إلى أن مصر منذ ذلك الوقت تلعب دورا هاما فى مفاوضات تغير المناخ.



وأضافت : بدأت مصر التعامل مع عملية المناخ بطريقة مختلفة مع بداية 2019 ، لافته إلى أن اتفاقية المناخ تتضمن أربع محاور رئيسة، وأنه منذ ذلك التاريخ ونحن نعمل على تسهيل التفاوض لدعم الدول النامية فى هذا الملف .



وتابعت وزيرة البيئة منذ مؤتمر المناخ cop27 حدث منحى مختلف فى ملف التفاوض، مضيفة : نحن ندفع ثمن أننا ننفذ التزام اتفاقية المناخ وانبعاثات مصر من انبعاثات العالم أقل من 1% .

وقالت وزيرة البيئة إنه تم اختيار مصر من قبل أذربيجان لقيادة الهدف الجمعى الكمى لمؤتمر المناخ cop29 .

يتناول اللقاء أهم مستجدات الملف البيئي في مصر، وقضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي، والمخلفات والتشجير ومواجهة السحابة السوداء والجهود المبذولة في ملف تغير المناخ والتنوع البيولوجى إقليميًا ودوليًا.

كما يتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزيرة البيئة، والصحفيين والمختصين في الملف البيئي للرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

يقام الصالون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر نقابة الصحفيين يوم الإثنين المقبل 30 سبتمبر 2024م.

يعقد الصالون على هامش معرض الكتاب بنقابة الصحفيين، الذي يقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين خلال الفترة من 25 سبتمبر لـ 5 أكتوبر المقبل.