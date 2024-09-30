شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة، لافتة إلى أن البلاد تشهد فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة مساء اليوم الإثنين 30 سبتمبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه متوقع أيضا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الثلاثاء 01 اكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة .

ويسود اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانا إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.