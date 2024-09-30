شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: نتعاون مع مصر لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

قالت جينا كابريرا، المتحدث الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة في مصر، إن الولايات المتحدة تتعاون مع مصر لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والمبادرات الأخرى التي تقودها مصر لتمكين النساء، بما في ذلك في مجال الفنون والثقافة.

وأضافت ردا على أسئلة عدد من الصحفيين على هامش الحفل الختامي لمهرجان هي الفنون، أو SheArts أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لتمويل المنح الدراسية وبرامج الدراسة في الخارج للنساء، مثل الفرص المتاحة لصانعات الأفلام لتعلم من قادة الصناعة في هوليوود.

وأكدت أن تبادل الأفكار الموسيقية بين مصر والولايات المتحدة له تاريخ غني يعود إلى أوائل القرن العشرين. على سبيل المثال، وجد الجاز جمهورًا متقبلاً في مصر، مما أثر على الموسيقيين المحليين وأدى إلى مزج فريد بين الموسيقى المصرية التقليدية وعناصر الجاز. وقالت إن لويس أرمسترونج، أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ الجاز، قدم عرضًا عند أهرامات الجيزة في مصر 1961.



وقالت من ناحية أخرى، "نعمل مع المبتكرات ورائدات الأعمال لبدء الأعمال التجارية وتحقيق أحلامهن. ساعدت شراكاتنا لإعادة تأسيس إسنا كوجهة رئيسية للسياحة الثقافية بائعات الطعام على إطلاق مطاعم جديدة تقدم المأكولات التقليدية، وروجت لأعمال الفنانات والحرفيات من خلال المحلات المعاد تصميمها وإعادة تسميتها لتكون أكثر جاذبية للزوار."

وتابعت قائلة إن الولايات المتحدة تدعم التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي للنساء حيث تعمل مع النساء البدويات لتنمية الأعمال التجارية التي تسوق الفنون النسيجية التقليدية.

وأضافت "افتتحنا مراكز خدمات الأعمال والمراكز الاقتصادية في المنيا وقنا لمساعدة الشابات على بدء أعمالهن التجارية والوصول إلى الخدمات المالية. تعاونّا مع مؤسسات ومع الحرفيين الرئيسيين في القاهرة التاريخية لتدريب النساء على صناعة المجوهرات، والأعمال الخشبية التقليدية، والفنون الجميلة الأخرى. "

وقالت "لأكثر من ثلاثين عامًا، أعطت أعمالنا في الحفاظ على المواقع الثقافية الرئيسية من الإسكندرية إلى أسوان الأولوية لتدريب المرممات، والعديد منهن الآن يدربن الجيل القادم من القائدات في مجال الحفاظ على التراث. هذه مجرد أمثلة قليلة على التزامنا الثابت والشراكات الطويلة الأمد مع المجلس القومي للمرأة والعديد من الآخرين لخلق فرص للنساء المصريات للنجاح في الفنون والثقافة، وفي جميع مجالات الحياة. "

وقالت إن الولايات المتحدة تدعم النساء وخاصة النساء فى مجال الفن، من خلال تقديم منح وزمالات لصانعات الأفلام المتميزات من خلال جوائز الإقامة السينمائية.

وقالت تعليقا على مهرجان SheArts أو هي الفنون، إن هناك مبادرات موسيقية لوزارة الخارجية الأمريكية تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل من خلال اللغة العالمية للموسيقى، وهناك برامج ترسل الموسيقيين الأمريكيين حول العالم للتفاعل مع الجماهير الدولية من خلال العروض وورش العمل.

وأضافت أن حكومة الولايات المتحدة تعترف بقوة الفنون في جمع الناس معًا، وخلق التفاهم عبر الثقافات، وسماع أصوات النساء في المجتمع، وتمكين النساء من تحقيق إمكاناتهن الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، مؤكدة أن وزارة الخارجية تسعى إلى جسر الفجوات الثقافية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.



وأضافت أن الموسيقى والفنون تسلطان الضوء على التجربة الإنسانية المشتركة، متجاوزة حواجز اللغة وربط الناس على مستوى عاطفي. تحتفل هذه الأشكال من التعبير بالتنوع الثقافي وتشجع الشمولية، مما يعرض غنى التقاليد ووجهات النظر المختلفة. على وجه الخصوص، يمكن أن يلهم إشراك الشباب من خلال الموسيقى والفنون الإبداع والابتكار، مما يساهم في التنمية العالمية والوئام.