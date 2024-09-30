شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يصدر قرارا بندب مستشارين بقضايا الدولة فى قطاعات ديوان الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، قرار رقم 6050 لسنة 2024 وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وبعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، حيث قرر وزير العدل في المادة الأولى تجديد ندب وندب بعض المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة للعمل بقطاعات ديوان عام وزارة العدل لمدة عام وذلك على النحو التالى: