شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: الآليات المعلنة لهيكلة المرحلة الثانوية كما هي دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

نفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما تم تداوله على صفحات الفيس بوك بشأن إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي من العام القادم 2025/ 2026 لتكون مادة تخصص فقط للصف الثالث الثانوي ( شعبة

علمي علوم ، مشددة على أن الآليات المعلنة لإعادة هيكلة لمرحلة الثانوية منذ اليوم الأول كما هي دون تغيير ولم تصدر اي تصريحات للدكتور أكرم حسن بهذا الشأن مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون تطوير المناهج التعليمية.

كما نفت المصادر تغيير منهج الفيزياء والكيمياء للصف الثاني الثانوي للعام القادم لإضافة الأجزاء الاساسية من منهج الصف الأول الثانوي القديم أو تغيير منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي للعام بعد القادم لإضافة المواضيع الأساسية من منهج الصف الأول والثاني الثانوي القديم )

أو منهج العلوم المتكاملة سيتم تعديله كل عام في ضوء التحديات الجديدة وخرائط وضع المناهج العالمية

كما نفت ما تم تداوله بشأن أن مادة التاريخ الوطني ستكون مادة أساسية لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي العام القادم ۲۰۲۵ / ۲۰۲٦ ولكن بمنهج جديد .



