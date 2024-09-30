شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" من بداية أكتوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قررت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال "2286 منفذا – 5 معارض رئيسية – 50 معرضا فرعيا" بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.