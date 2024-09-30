شكرا لقرائتكم خبر عن اتكلم عربى.. 5 مشاهير عالميين تحدثوا اللغة العربية أبرزهم شاكيرا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقن العديد من مشاهير الغرب في مجال الفن بعض اللغات المختلفة والتى منها الإنجليزية والفرنسية ولكن الذى لا يتوقعه البعض أن منهم من يتقن بعض الكلمات العربية وظهروا في وسائل الإعلام يتحدثون بها، وفى إطار حملة "اتكلم عربي" والتى أطلقها ”الخليج 365”، نستعرض خلال الإنفوجراف التالى بعض المشاهير الذين يتقنون بعض الكلمات أو اللغة العربية، وفقًا لما ذكرته بعض الصحف وهم:



اتكلم عربي

رامى مالك

نجم هوليوود رامى مالك ذو الأصول المصرية، والذى شارك في العديد من الأفلام وحقق نجاحاً جماهيرياً، شوهد عدة مرات وهو يتحدث باللهجة المصرية واللغة العربية في بعض مقابلاته التليفزيونية.



رامى مالك

شاكيرا

تعرف النجمة الكولومبية شاكيرا بأصولها اللبنانية، ولكنها تتحدث بأربع لغات وتفهم اللغة الفرنسية والعربية وتتحدث ببعض الكلمات وقد ساعدها على تعلم هذه اللغات حبيبها السابق لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه.



شاكيرا

فين ديزل

والممثل والمنتج الأمريكي فين ديزل والذى عرف بأنه من نجوم هوليوود الذين يحبون اللغة العربية وقد شوهد من قبل وهو يحاول التحدث ببعض الكلمات التي تنتمى للهجة المصرية وذلك من خلال مقطع فيديو انتشر له مع مجموعة من الأطفال المصريين على موقع "اليوتيوب".



فين ديزل

ليندسي لوهان

والممثلة الأمريكية ليندسي لوهان عرفت أيضًا بحبها للغة العربية والتي صرحت قبل ذلك لعدد من وسائل الإعلام حماسها لتعلم وإتقان اللغة.



ليندسى

مينا مسعود

والنجم الشاب مينا مسعود ذو الأصول المصرية، من نجوم هوليوود الذين يتقنون التحدث باللغة العربية، وقد ظهر في عدة مرات خلال مقابلاته التليفزيونية المختلفة.