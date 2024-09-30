إنقاذ سكان شقة من خطر النيران بالشيخ زايد

أنقذت قوات الحماية المدنية سكان شقة بالشيخ زايد من خطر النيران وأخمدت الحريق دون خسائر في الأرواح، اليوم الاثنين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012