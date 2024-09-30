شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن ضخ كميات من الأصناف العلاجية الجديدة بالأسواق.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء عن ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزها أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

وتتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر.

ويمكن معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط التالي:

http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/

كما يمكن للصيدليات العامة الإبلاغ عن عدم توافر أي من المستحضرات الطبية في المخازن أو شركات التوزيع من خلال الرابط التالي:

https://shorturl.at/xIij0

إذا كان هناك أي استفسارات، يرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301 أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/