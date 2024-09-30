شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يهنئ القضاة والقاضيات بيوم القضاء المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادىالإثنين، 30 سبتمبر 2024 10:34 م
تقدم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، بالتهنئة والتقدير لقضاة وقاضيات مجلس الدولة بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري وبداية العام القضائي الجديد متمنيا التوفيق للجميع.
في إطار المتابعة المستمرة لمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشارون رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة القضاء العسكري ورؤساء أندية قضاة الجهات والهيئات القضائية مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع علي مستجدات سير العمل بالمشروع، وبحضور قيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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