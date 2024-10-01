أخبار مصر

الداخلية توضح حقيقة منشور "سرقة محول كهرباء" بقنا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن الزعم بسرقة محول الكهرباء، والأسلاك المتواجدة بمدخل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلاً، وأنه لا يوجد بلاغات أو محاضر محررة في هذا الشأن، وأن محول الكهرباء الوارد بالخبر غير مستخدم، ويتم تغذية القرية من خلال برج آخر ولا توجد به ثمة أعطال.

وبمواجهة القائم على النشر بادعائه الكاذب أقر بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا