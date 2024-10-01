شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تستعد لإطلاق حملة "على القد" لترشيد استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف الإعداد للحملة القومية للحفاظ على المياه التى ستطلقها وزارة الموارد المائية والرى قريباً تحت عنوان "على القد " .

وأشار سويلم إلى أهمية هذه الحملة فى توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، متوجهاً بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبذولة فى هذا المجال، مؤكداً على تكامل مجهودات الوزارة مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإنجاح هذه الحملة التوعوية الهامة مثل وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والزراعة والنقل والبيئة والأزهر الشريف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية .

واستعرض سويلم خلال الاجتماع كافة الترتيبات الجارية للإعداد للحملة مثل التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين ، والتنسيق مع الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين بإستخدام افكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والندوات والمناسبات الدينية المختلفة، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة الصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات مع مشاركة ممثلين عن وزارة الرى في هذه الندوات .

كما تم التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمى المياه والتى سيساهم علماء وزارة الاوقاف فى توجيهها لأهالى القرى والمزارعين واعضاء الروابط بعد توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الرى .

وفى إطار الإعداد للحملة تم تدريب 863 من أئمة وزارة الأوقاف و واعظى الأزهر الشريف فى 16 محافظة وجارى الإعداد لإستكمال التدريب في باقى المحافظات .

كما يجرى الإعداد لإطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) و وسائل التواصل الإجتماعى لتوعية المواطنين بأهمية المياه ، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو ، والإستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه .