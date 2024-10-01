شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى يطلق 9 قوافل لتحصين الثروة الحيوانية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 9 قوافل بيطرية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية، بنواحي قرى مراكز: البدرشين، الصف، العياط، كرداسة، ابوالنمرس، الوراق، أوسيم، ووردان، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج (11812) رأس ماشية، بالإضافة إلى ندوات إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

وتساهم القوافل بزيادة الوعي أيضا بأهمية التحصينات ودورها كأحد وسائل التصدي للامراض المختلفة التى قد تؤثر على الإنتاج ضمن جهود مؤسسات الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن قضية الأمن الغذائى واحدة من أهم القضايا التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، في ظل ما يعيشه العالم من أزمة غذاء، بسبب زيادة الضغط علي الموارد الطبيعية، وهو ما دفع الدولة لتنمية مواردها من الثروة الحيوانية والداجنة.

وتستهدف الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الاستثمارات لتنمية الثروة الداجنة والحيوانية و توفير الأعلاف بأسعار مناسبة لضمان توفر الدواجن للمستهلك بتكلفة مقبولة، وذلك عبر دعم زراعة الأعلاف، وتنويع مصادر استيراد الأعلاف، بالإضافة إلى دعم إنشاء مصانع الأعلاف، وبناء صوامع لتخزين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف، إلى جانب نشر الوعي بأفضل ممارسات التغذية الحيوانية ومكافحة الأمراض الحيوانية.