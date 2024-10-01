شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الغذائية: تثقيف وتدريب العمال لزيادة الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، إن الفترة الراهنة تستلزم تضافر كل الجهود لخلق مزيد من الاستقرار بما ينعكس إيجابًا علي بيئة العمل والاستثمارات، والتى تمثل الحل الأمثل للخروج من كل الأزمات، مضيفا: وهو ما نعمل عليه بالتنسيق مع اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وهى خطة جري وضعها بالتشاور مع مجلس إدارة النقابة، يأتى فى المقدمة الدورات التثقيفية لخلق جيل واعى ومدرك للقوانين واللوائح ومعرفة حقوقة وواجباته، وتنتهي بفتح قنوات اتصال مباشرة للتعرف علي مشكلات العامل وحلها.

وأوضح عيش، أن تحديات المرحلة الراهنة والمخاطر التي تمر بها المنطقة تدفعنا من خلال المنظمات النقابية أن نجري حوار مجتمعي مع الأعضاء وذلك لمحاربة الشائعات، والتي حذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أن خطر الشائعات يهدد فى المقام الأول بيئة الاستثمارات ويهدد أي محاولة لجذب المستثمرين، ودورنا يجب أن يتوسع وهو ما نقوم به حاليًا من خلال تضمين الدورات التثقيفية التي تقوم بها النقابة لخدمة أعضائها علي مستوي الجمهورية بعض المحاضرات للتحدث فيها عن خطر الشائعات، وما تمثله من وسائل للهدم والتدمير للمجتمعات، وتعريف عمالنا بالمعلومة الصحيحة هي ضرورة حتى يكون لدينا جيل نقابي قادر علي مواجهة خطر الشائعات.