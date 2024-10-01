شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعتى 2023 و2024 من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى حفل تخريج طلاب كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية دفعتي 2023 و2024 تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكلية ومدير قسم اللغة الإنجليزية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس.

شهد الحفل حضورًا واسعًا من الطلاب وأولياء أمورهم، الذين توافدوا للاحتفال بنجاح أبنائهم وتكريمهم على اجتهادهم ومثابرتهم خلال سنوات دراستهم.

في كلمته، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة عن سعادته الكبيرة بمشاركة الخريجين في يوم تكريمهم، مؤكدا أن كلية الحقوق هي مصنع الرجال الذين يدافعون عن الحق ويحملون راية العدل، متمنياً لهم مستقبلاً مشرقاً مليئًا بالنجاحات والإنجازات.

ومن جانبه، ألقى الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق كلمة أشار فيها إلى التحديات التي واجهها الطلاب خلال سنوات دراستهم، مثمنًا الجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس في تقديم الدعم الأكاديمي والمهني للطلاب، ومؤكداً على أن الخريجين اليوم هم سفراء الكلية في ميدان العمل القانوني.

واختُتم الحفل بمراسم تكريم الخريجين، حيث تم تسليم الدروع التذكارية والشهادات للمتفوقين، وسط أجواء من الفرحة والسعادة. وقد عبّر الخريجون عن امتنانهم للكلية وأعضاء هيئة التدريس بها على كل ما قدموه خلال سنوات دراستهم، مؤكدين استعدادهم لخدمة وطنهم بإخلاص وتفان وخوض غمار المستقبل بثقة وكفاءة.