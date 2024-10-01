شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبحث دفع المصروفات الدراسية لأبناء أسر تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية بالدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

وتناول اللقاء دور وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة وما تقدمه من خدمات للطلاب سواء من جانب الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من دفع المصروفات الدراسية لطلاب أسر تكافل وكرامة والطلاب المتعثرين، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية للطلاب من ذوي الإعاقة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الجانب التوعوي، حيث أكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام أهمية الأنشطة التوعوية داخل الجامعة، وأهمية التطوع ومدي تأثيره في بناء شخصية الطالب وخلق جيل يعتز بالهوية المصرية قادر على بناء الوطن.