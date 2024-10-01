شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو إلى خفض التصعيد فى لبنان بشكل عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم ، الثلاثاء ، إلى خفض التصعيد في لبنان بشكل عاجل، مؤكدة أن بلادها "سوف تضطلع بدورها" لتحقيق الاستقرار، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وقالت ميلوني إن إيطاليا ملتزمة بالعمل مع الحلفاء لتحقيق الاستقرار في الحدود بين إسرائيل ولبنان ولعودة النازحين إلى ديارهم، وأكدت أن خفض التصعيد الإقليمي "ضروري وعاجل".



وأشارت إلى أن "خفض التصعيد على المستوى الإقليمي أمر عاجل وضروري وستواصل إيطاليا القيام بدورها أيضا كرئيسة لمجموعة السبع"، وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها "تتابع عن كثب الوضع المأساوي فى لبنان"، مشددة على أن "حماية المدنيين تظل الأولوية وكذلك ضمان أمن العسكريين في قوة اليونيفيل الإيطالية الموجودة في جنوب لبنان".



وتنشر إيطاليا أكثر من ألف فرد من العسكريين مع اليونيفيل بينما يوجد حوالي 200 آخرين في بيروت كجزء من البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (ميبل).



وناقش الوزراء الأوروبيون، عبر الهاتف، الوضع في لبنان والتفجيرات التي دمرت مدينة بيروت، حيث قتل الجيش الإسرائيلي زعيم حزب الله حسن نصر الله، في هجوم بأكثر من 80 قنبلة على بيروت. المكان الذي كان يتواجد فيه، وسيكون هذا الاجتماع، بحسب مصادر أوروبية، بمثابة تحديد خط الـ27 في مواجهة تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، ورغم عدم اتخاذ أي قرارات رسمية، إلا أن طبيعة الاجتماع تشير إلى محاولة الاتحاد الأوروبى فى التوصل إلى رد مشترك لما يحدث فى لبنان.



ودعا وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، إلى وقف إطلاق النار في لبنان و"الاحتواء من قبل الجميع" لوقف تصاعد العنف في الشرق الأوسط.