شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ نيجيريا وبوتسوانا بذكرى عيد الاستقلال ويوم بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس بولا أحمد أديكونلى تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس موكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم بوتسوانا.