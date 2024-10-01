شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على منافذ مؤسسة حياة كريمة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافذ مؤسسة حياة كريمة، لتوزيع اللحوم، إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث شهد منفذ ميدان العباسية، إقبال على شراء اللحوم، حيث وفر المنفذ المتحرك اللحوم المجمدة بأسعار مخفضة، بمنطقة الوايلي، ميدان العباسية أمام محطة مترو العباسية-بجوار موقف الاتوببسات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

ووفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيه للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها، منفذ بشارع مؤسسة الزكاه فى منطقة بركه الحاج بمحطة يمانى بالمرج شرق القاهرة، ومنفذ أمام حي الأسمرات بجوار ملاعب الأسمرات.

كما يتواجد اليوم منافذ متحركة بحلوان، ميدان الشهداء، بجوار القسم القديم وأمام مدرسة حلوان الثانويه بنات، وغيرها بالجيزة والمحافظات.

و أنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.



إقبال كبير على منافذ مؤسسة حياة كريمة لتوزيع اللحوم



إقبال كبير على منافذ مؤسسة حياة كريمة لتوزيع لحوم بأسعار مخفضة



إقبال كبير على منافذ مؤسسة حياة كريمة