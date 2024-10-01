شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة المتنقلة تصل الطالبية بالجيزة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، صباح اليوم الثلاثاء، منفذًا متنقلًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بالطالبية في محافظة الجيزة.

وتشهد محافظة الجيزة اليوم، إطلاق 4 منافذ متنقلة، إلى مناطق أبو النمرس، ومنشأة القناطر، والطالبية،والصف، لطرح اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، والفراخ بـ112 جنيهًا.

وتأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وبدأت المؤسسة تطبيق المبادرة بمحافظات "الإسماعيلية، والشرقية، والقاهرة، والجيزة"، وذلك بافتتاح منافذ ثابتة لبيع اللحوم البلدية بأسعار تنافسية ومنافذ أخرى متنقلة لبيع اللحوم المجمدة بأسعار مدعمة.



طرح اللحوم المجمدة بسعر 185 جنيهًا للكيلو



منافذ حياة كريمة المتنقلة