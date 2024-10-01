شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تفتتح منفذ بحلوان لتوزيع لحوم بأسعار مخفضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت مؤسسة حياة كريمة، منفذا متحركا لتوزيع اللحوم، بحلوان، بميدان الشهداء، بجوار القسم القديم وأمام مدرسة حلوان الثانويه بنات، لتوزيع اللحوم على المواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وشهد المنفذ إقبال كبير من المواطنين، حيث وفرت المبادرة اللحوم بسعر 185 جنيها للكيلو، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها، منفذ بمنطقة الوايلي، ميدان العباسية أمام محطة مترو العباسية-بجوار موقف الاتوببسات، ومنفذ بشارع مؤسسة الزكاه فى منطقة بركه الحاج بمحطة يمانى بالمرج شرق القاهرة، ومنفذ بحى الأسمرات - أمام حي الأسمرات بجوار ملاعب الأسمرات.

كما يتواجد اليوم منافذ متحركة بحلوان، وغيرها بالجيزة والمحافظات.



وأنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.