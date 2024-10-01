شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على منفذ مؤسسة حياة كريمة لطرح اللحوم بأسعار مخفضة بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

شهد منفذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة بحى الأسمرات، إقبال كبير من المواطنين بالأسمرات، حيث وفر المنفذ لحوم بـ185 جنيها للكيلو، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.



كما افتتحت مؤسسة حياة كريمة منفذ متحرك لتوزيع اللحوم بحلوان، بميدان الشهداء، بجوار القسم القديم وأمام مدرسة حلوان الثانوية بنات، لتوزيع اللحوم على المواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، كما تم نشر عدد من المنافذ بمناطق فى القاهرة والمحافظات منها، منفذ بمنطقة الوايلي، ميدان العباسية أمام محطة مترو العباسية - بجوار موقف الأتوبيسات، ومنفذ بشارع مؤسسة الزكاة فى منطقة بركة الحاج بمحطة يمانى بالمرج شرق القاهرة.

كما يتواجد اليوم منافذ متحركة بحلوان، وغيرها بالجيزة والمحافظات.



وأنشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة.



زحام شديد على منفذ مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم بالأسمرات



زحام على منفذ مؤسسة حياة كريمة بالأسمرات



زحام على منفذ مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم بالأسمرات