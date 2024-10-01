شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فريق خبراء"ساج" يصدر توصيات بشأن لقاح الحصبة وجدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، إنه خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للخبراء" ساج" بشأن التحصين، واللقاحات الذى عقد اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر، أعلن فريق الخبراء عن قلقهم بشأن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وإدراك للحاجة إلى اتباع نهج مرنة وقابلة للتكيف ومتميزة تناسب السياق المحلي مع زيادة الرغبة في المخاطرة لضمان الوصول في الوقت المناسب إلى اللقاحات والإمدادات الأخرى، وأصدروا عدد من التوصيات بشان لقاح الحصبة والصحبة الالمانية وكورونا، والكوليرا وشلل الأطفال.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)..

تتسبب عدوى الفيروس المخلوي التنفسي في حدوث عبء كبير من عدوى الجهاز التنفسي السفلي الشديدة في جميع البلدان، حيث تمثل حوالي 30% من حالات عدوى الجهاز التنفسي السفلي التي تستدعي دخول المستشفى، ومع ذلك، يُقدر أن ما يقرب من 97% من الوفيات المرتبطة بهذا الفيروس تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع ما يقدر بنحو 101400 حالة وفاة سنويًا بين الأطفال دون سن الخامسة، كما أن الفيروس المخلوي التنفسي هو أحد الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة بين كبار السن.

بالنسبة للأطفال، هناك حاليا طريقتان للوقاية (كلاهما طريقتي تحصين سلبي): تطعيم الأم وإعطاء الأجسام المضادة وحيدة النسيلة للرضع.

لقد ثبت أن لقاح بروتين ما قبل الاندماج ضد فيروس المخلوي التنفسي الذي تم إعطاؤه للنساء الحوامل في الفترة من 24 إلى 36 أسبوعًا من الحمل فعال .

تشير الدراسات النموذجية إلى أن فوائد التطعيم تفوق المخاطر المحتملة التي تشكلها حالات الولادة المبكرة الزائدة كما لوحظ في التجربة السريرية.

لتخفيف المخاطر المحتملة للولادات المبكرة، نظرت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية (SAGE) في تضييق عمر الحمل لتطعيم الأم ضد فيروس المخلوي التنفسي.

ونظراً للعبء العالمي الذي يشكله مرض الفيروس المخلوي التنفسي، أوصت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستشارية بأن تقوم جميع البلدان بإدخال التحصين السلبي للوقاية من مرض الفيروس المخلوي التنفسي الشديد عند الرضع الصغار.

بالنسبة للدول التي تقرر استخدام لقاح الأم للوقاية من مرض الفيروس المخلوي التنفسي الشديد عند الرضع، توصي مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية والتكنولوجية SAGE بجرعة واحدة من اللقاح في الثلث الثالث من الحمل، كما هو محدد في السياق المحلي (يبدأ الثلث الثالث من الحمل في الأسبوع الـ 28 من عمر الحمل في معظم البيئات)، وينبغي عند اتخاذ القرارات الخاصة بإدراج التطعيم الأمومي أو الأجسام المضادة وحيدة النسيلة طويلة المفعول في برنامج التحصين أن تأخذ في الاعتبار التكلفة والتمويل والإمدادات والتغطية المتوقعة وإمكانية التنفيذ ضمن النظام الصحي القائم.

وأشارت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية ساج (SAGE) أيضًا بقلق إلى التوافر المحدود والتكلفة المرتفعة للأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهو ما سيحد بشكل خطير من الوصول العالمي والمساواة.

الكوليرا..

وأشارت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية ساج SAGE بقلق إلى تفشي الأمراض المستمر والقيود الحالية على إمدادات لقاح الكوليرا الفموي (OCV)، ودعت مجتمع الصحة العالمي إلى مواصلة العمل معًا لإيجاد حلول في الوقت المناسب.

وعلى الرغم من نقص الإمدادات المستمر، أشادت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية والتكنولوجية بالاستثمارات والجهود الكبيرة التي تبذلها مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والمصنعين والممولين والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في العرض وقاعدة إمداد أوسع مع ظهور منتجين جدد في الأفق.

وطلبت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستشارية (SAGE) تحديثات دورية بشأن مكافحة الكوليرا وإمدادات لقاح الكوليرا الفموي لتمكين التوجيه الاستراتيجي والسياسي في الوقت المناسب والمخصص عند الحاجة.

وطلبت المجموعة الاستشارية العلمية والتكنولوجية أيضًا إطلاعها على الجهود الحالية بشأن تسخير الأبحاث والأدلة للسيطرة على الكوليرا لضمان أن توفر الأبحاث الجارية والمخطط لها الأدلة اللازمة لإعلام السياسات المستقبلية والتوصيات الاستراتيجية.

شلل الأطفال..

أعربت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال البري من النوع 1 في أفغانستان وباكستان، واستمرار انتقال فيروس شلل الأطفال البري المشتق من اللقاح في أفريقيا واكتشاف حالات جديدة لفيروس شلل الأطفال البري المشتق من اللقاح من النوع 2 في غزة، ويسلط هذا الضوء على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود المعززة لتحسين تغطية التحصين الروتيني وخدمات التوعية للسكان في بيئات شلل الأطفال البري.

أعربت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستشارية عن دعمها للتخطيط من أجل وقف استخدام لقاحات فيروس شلل الأطفال الفموية الثنائية التكافؤ (bOPV) على مستوى العالم في نهاية المطاف، وأيدت الإطار السياسي المتطور والمحفزات ومبادئ تصنيف المخاطر في البلدان من أجل وقف استخدام لقاحات فيروس شلل الأطفال الفموية الثنائية التكافؤ، مشيرة إلى أن المزيد من العمل على الخطة جار.

وأكدت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية أن لقاح شلل الأطفال الفموي في الوقت المناسب يظل الأداة الأساسية للاستجابة لتفشي المرض بسبب قدرته على إثارة المناعة، ومع ذلك، فقد لوحظ أن المناعة التي يوفرها لقاح شلل الأطفال الفموي في البيئات التي تحدث فيها فاشيات فيروس شلل الأطفال البري من النوع 1 أو فيروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح غالبًا ما تكون دون المستوى الأمثل، وأوصت بإعطاء لقاحات شلل الأطفال المعطلة بالتزامن مع لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع 2 (nOPV2) أو لقاح شلل الأطفال الفموي الثانوي أثناء حملات التطعيم للاستجابة لتفشي المرض، ما لم يؤثر ذلك على توقيت الاستجابة.

وفي المناطق التي ينتشر فيها فيروس شلل الأطفال من النوعين 1 و2، أوصت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية (SAGE) بالإدارة المتزامنة للقاح nOPV2 وbOPV، إلى جانب لقاح شلل الأطفال المعطل.

وأكدت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية والتكنولوجية على أهمية المراقبة البيئية لفيروس شلل الأطفال وشجعت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال على تعزيز وتوسيع هذا النوع من المراقبة حيثما كان ذلك ممكنا.

طلبت مجموعة الخبراء الاستشارية من منظمة الصحة العالمية تطوير إطار لمعايير تصنيف المخاطر لتحديد البلدان المؤهلة التي يمكنها الانتقال بأمان إلى جدول لقاح شلل الأطفال المعطل فقط قبل وقف لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي المنسق عالميًا.

الحصبة الألمانية والوقاية من الحصبة الألمانية..

لا يزال حوالي 32000 طفل يولدون سنويًا مصابين بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، معظمهم في 19 دولة لم تقم بعد بإدخال لقاح الحصبة الألمانية (RCV) ومع وجود 6 دول تخطط لتقديم لقاح الحصبة الألمانية الخلقي، ستظل 13 دولة بدون تنفيذ مخطط له ما لم يتم تغيير المتطلبات الحالية لتقديم اللقاح.

إن التوصيات الحالية لمنظمة الصحة العالمية التي تتطلب تغطية 80% بالجرعة الأولى من اللقاحات المحتوية على الحصبة والحصبة الالمالنية MCV ؛ وهو مؤشر على التغطية بلقاح الحصبة الألمانية عند تقديمه) تشكل عائقًا أمام تقديم لقاحات تحتوي على الحصبة الألمانية (RCV) وقد تم تأسيسها في عام 2000 لمعالجة المخاوف بشأن الزيادة المحتملة المتناقضة في حالات الإصابة بالعدوى بعد تقديم لقاح الحصبة الألمانية بشكل روتيني في الأماكن ذات التغطية المنخفضة للتحصين في مرحلة الطفولة.

وقد تم تقديم أدلة جديدة إلى فريق الخبراء الاستشاري العلمي (SAGE) استنادًا إلى البيانات الوبائية التجريبية لإعادة النظر في عتبة الـ 80%، أظهرت البيانات أن عتبة التغطية الـ 80% متحفظة للغاية ولم تعد مبررة.

ومن المتوقع أن يكون التحصين الروتيني المصحوب بحملة واسعة النطاق تستهدف فئات عمرية مختلفة عند تقديم اللقاح كافياً لمنع الزيادة المتناقضة في حالات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في معظم البلدان المتبقية، وأن يكون التحصين الروتيني بالإضافة إلى أنشطة التحصين التكميلية المتابعة مثل الحملات، عند مستويات التغطية الحالية، كافياً لمنع التأثير المتناقض في جميع البلدان.

وأوصت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية برفع عتبة التغطية بنسبة 80% بلقاح الحصبة الألمانية كشرط لتقديم لقاح الحصبة الألماني، وينبغي البدء في تقديم لقاح الحصبة الألمانية على نطاق عالمي، مصحوبًا بحملات واسعة النطاق تستهدف فئات عمرية مختلفة عند تقديمه، في البلدان الـ 13 المتبقية.

ويوصى بحملات متابعة منتظمة في البلدان التي تقل فيها التغطية الروتينية بلقاح الحصبة الألماني عن 90%.

وأوصت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية والتكنولوجية (SAGE) أيضًا بالرصد المستمر والتقييم والتدخلات المستهدفة لإبلاغ الإجراءات في الوقت المناسب في أي بلدان أو مناطق دون وطنية تم تحديدها على أنها معرضة لخطر زيادة حالات الإصابة بالحصبة الألمانية أو الحصبة الألمانية المزمنة.

تحديث بشأن جدرى القرود وأنفلونزا الطيورH5N1..

تم تحديث فريق الخبراء الاستشاري العلمي بشأن الوضع الحالي لحالة الطوارئ الصحية العامة الدولية الجارية (PHEIC) وتفشي فيروسات إنفلونزا A H5N1 وإنفلونزا الطيور ذات الإمكانات الحيوانية المنشأ على مستوى العالم.

وقد تم وصف علم الأوبئة الخاص بالعدوى والمرض الناتجين عن هذين الفيروسين والإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية استجابة لذلك.

وقد قدمت مجموعة الخبراء الاستشارية العلمية والتكنولوجية (SAGE) توصيات بشأن استخدام لقاحجدرى القرود mpox في مارس 2024، وأصدرت منظمة الصحة العالمية موقف بشأن لقاح جدرى القرود mpox في أغسطس 2024 بناءً على تلك التوصيات.

تم تطوير خطة عالمية للتأهب والاستجابة الاستراتيجية لفيروس جدرى القرود لوقف تفشي المرض ووقف انتقاله، وهي تكمل خطة التأهب والاستجابة القارية لأفريقيا التي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، ومنظمة الصحة العالمية.

حصل لقاح MVA-BN الأول على موافقة منظمة الصحة العالمية المسبقة ويجري حاليًا توزيعه وبدء طرحه قريبًا، وهناك لقاحان آخران من لقاح MVA قيد الدراسة لإدراجهما في قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية، يتم تنفيذ عملية مراقبة واستجابة مستمرة لفيروسات الأنفلونزا الحيوانية ذات الإمكانية الانتقالية إلى الحيوان.

تستمر سلالات أوميكرون الفرعية من متغيرات فيروس كورونا في الانتشارعالميًا دون أي موسم واضح، ومع ذلك، هناك اتجاه تنازلي في الحالات المبلغ عنها، وحالات دخول المستشفى والوفيات بسبب كورونا

تم تحديث العديد من لقاحات كورونا لاستهداف السلالات الفرعية المنتشرة حاليًا JN.1 وKP.2. وتُعَد اللقاحات القائمة على تقنية mRNA ذات قاعلية مرتفعة على الرغم من أن الوصول إلى هذه اللقاحات والطلب عليها منخفض، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

تظل فعالية اللقاح ضد المرض الشديد عالية ومستقرة نسبيًا على مدار عدة أشهر، ومع ذلك، فإن الفعالية ضد المرض المصحوب بأعراض أقل وتتراجع بسرعة أكبر، ويبدو أن فعالية اللقاحات المطابقة للسلالات المتحورة من سلالة أوميكرون المتداولة حاليًا أعلى من اللقاحات غير المطابقة، مع ملاحظة محدودية الوصول إلى اللقاح وانخفاض الطلب عليه، أعاد فريق الخبراء الاستشاري العلمي والتكنولوجي التأكيد على صحة خريطة طريق منظمة الصحة العالمية الحالية لتحديد أولويات استخدامات لقاحات كورونا، وحددت مجموعات الاستخدام ذات الأولوية وأكدت على أهمية إعادة تطعيم مجموعات الاستخدام ذات الأولوية على النحو الموصى به في خريطة الطريق.

سيتم إعداد ورقة موقف لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا، ومن المتوقع نشرها في عام 2025، وقد تم تحديد قائمة بالفجوات المعرفية الرئيسية التي يجب معالجتها لتطوير ورقة الموقف.