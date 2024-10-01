شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الـ12 الإسرائيلية: هجوم محتمل من إيران خلال الـ12 ساعة قادمة والان مع تفاصيل الخبر

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الهجوم المحتمل من إيران سيكون خلال الـ12 ساعة القادمة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن "إطلاق النار الإيراني على دولة إسرائيل سيكون له عواقب، لن أقول أكثر من ذلك".

بدوره، قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "قبل قليل أبلغنا شركاؤنا في الولايات المتحدة إنهم يرصدون استعدادات من ايران لإطلاق صواريخ نحو دولة إسرائيل في الوقت الزمني القريب".

وأضاف في بيان: "في هذه المرحلة لم نرصد أى تهديد جوى تم إطلاقه نحو إسرائيل من ايران. لقد تعاملنا مع مثل هذه التهديدات في الماضي وسوف نتعامل معها في هذه المرحلة أيضًا، يجب مواصلة الانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية".

وأكد أن "أنظمة الدفاع الجوي التي نمتلكها مستعدة بشكل كامل وطائرات سلاح الجو تكثف طلعاتها في الجو. نحن في ذروة استعدادنا هجوميًا ودفاعيًا".