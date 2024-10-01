شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انخفاض الحرارة 3 درجات بداية من اليوم.. وننصح بجاكت خفيف ليلا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بداية من اليوم الثلاثاء سيكون هناك سيطرة كاملة للكتلة الشمالية الباردة، وزيادة تذبذبات الحرارة وانخفاض 3 درجات فى الحرارة وذلك بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات سيكون هناك زيادة كبيرة فى الأمراض المحبة للرطوبة بالنسبة للنبات.

أوضح فهيم أن هناك سيطرة لمرتفع العروض الوسطى الذى يساعد على خفض درجات الحرارة، حيث يسبب زحزحة للمنخفضات مثل منخفض السودان الموسمى، ونبدأ فى الشعور ببعض البرد فى الصباح الباكى والساعات المتأخرة من الليل ومن هنا يبدأ حدوث تذبذبات حرارية عالية لها تأثيرات على الصحة العامة كنزلات البرد وعلى الزراعة أيضا وهو ما يستدعى توصيات خلال الفترة القادمة.



أضاف فهيم، أن الملابس التى يتم ارتدائها فى أوقات متأخرة من الليل تستدعى ارتداء ملابس مختلفة عن فترات النهار "جاكت خفيف" والحفاظ على تناول السوائل والليمون وكذلك الخضروات".



أشار فهيم، إلى أن هذه الفترة مناسبة لكافة محاصيل العروة الجديدة، ورغم ذلك فهى مناسبة لبعض الأمراض التى تصيب النباتات لذلك لابد من تحصين المحاصيل واتباع تعليمات الوقاية.