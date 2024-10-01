شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، الثلاثاء، السيدة مارين ديالا، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.



وصرح السفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية والهجرة أشاد بالعلاقات المصرية الألمانية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية وهو ما انعكس في زيارة الرئيس الألماني "فرانك-فالتر شتاينماير" لمصر يوم 10 سبتمبر 2024، ورحب بالدور المهم الذي تضطلع به الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأشار إلى الحرص على توفير كل الدعم الذى يُمكن الغرفة من نقل صورة واقعية للتطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر وكذا فرص الاستثمار الواعدة التي تتمتع بها مصر في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة المتجددة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية رحب بالأنشطة التي تقوم بها الغرفة التجارية في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بموضوعات التدريب المهني وانتقال العمالة. كما استعرض الوزير عبد العاطى جهود الدولة في دعم المستثمرين الألمان في مصر، مشيداً بالشركات الألمانية الكبرى بمصر التي تساهم في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة ومنها شبكة القطار السريع.



وتناول وزير الخارجية الجهود المصرية لدعم الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية، واستعرض الإصلاحات التى تمت لتشجيع الاستثمار المباشر فى مصر.