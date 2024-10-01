شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر تكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت كلية الإعلام وفنون الاتصال جامعة 6 أكتوبر الكاتب الصحفى الدكتور محمد ثروت، بمناسبة حفل استقبال طلاب العام الجامعى 2024/ 2025. وتسلم الدكتور ثروت درع التكريم من عميدة الكلية الدكتورة دينا فاروق أبو زيد، والتى رحبت بالطلاب قى بداية حياتهم الجامعية وقدمت لهم النصائح للاستفادة من المرحلة الجامعية فى تنمية مهاراتهم العلمية والعملية لتحقيق التميز فى سوق العمل وشهد الحفل.

كرمت الكلية أكثر من ثلاثين إعلاميا في مجالات الإعلام المختلفة، واستقبلهم ورحب بهم الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة، من بينهم أحمد سامح رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، محمد عبدالله رئيس تحرير مجلة الشباب. وفى مجال التليفزيون الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح رئيس قناة القاهرة.



تكريم الزميل محمد ثروت