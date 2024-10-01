رئيس الوزراء يستعرض مع مسئولي "ستيلانتيس للسيارات" مقترحاتهم حول التوسعات المستقبلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي صناعة السيارات اهتماماً شديداً، مشيرا إلى أنه يحرص على متابعة هذا الملف، دعماً للجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وفرق العمل الأخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسئولي مجموعة "سيتلانتيس للسيارات"؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وهشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، وأيمن سيد، مدير تشغيل مصنع ستيلانتيس، والمهندس محمد شلتوت، المدير الفني للمشروع، والمهندسة مني قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وجمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على خطط الشركة للتوسع في تصنيع السيارات في مصر، إلى جانب مشروعاتها القائمة في مصر حاليًا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.

وخلال الاجتماع، أشار هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إلى أن الشركة حريصة على متابعة تنفيذ خططها القائمة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مع العمل على التوسّع في السوق المصرية، لا سيما في ضوء الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.

وأكد حسني أن شركة ستيلانتيس طورت خطة لتوطين التصنيع المحلي في مصر من خلال الاستثمار في 4 طرازات جديدة مختلفة، وتقديمها خلال 3 سنوات متتالية بإجمالي استثمارات تزيد على 116 مليون يورو، بالإضافة إلى مُشروع تصنيع مع شريك محلي لمنتج مركبة كهربائية ثلاثية العجلات، وذلك بهدف المُساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى أسواق أخرى.

وأشار المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إلى أن خطة الشركة لتعميق توطين المكون المحلي في منتجات الشركة سيتم على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ من نسبة 45% مكون محلي في 2025 وصولاً إلى 52% بحلول عام 2028.

وخلال الاجتماع، قدم حسني، عرضاً تفصيلياً لجهود شركة ستيلانتيس، وخططها المستقبلية لتوطين المكون المحلي في تلك الصناعة؛ بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية في هذا الصدد، كما عرض بعض المقترحات التي تُسهم في دعم مشروعات وخطط الشركة للتوسّع في مصر.