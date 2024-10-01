رئيس القابضة للمطارات يتابع التجهيزات النهائية لتنفيذ تجربة الطوارئ بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تابع المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بجولة موقع إجراء سيناريو تجربة الطواريء متسعة النطاق بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي، والمخطط تنفيذها الثلاثاء المقبل، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والإدارات بشركة ميناء القاهرة الجوي والجهات العاملة بمطار القاهرة.

وأوضحت الشركة القابضة للمطارات - فى بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري على اتباع قواعد وإجراءات التشغيل المنظمة للحركة الجوية بالمطارات المصرية، والصادرة من الجهات المصرية والدولية، ومن بينها إجراء تجارب الطواريء اللازمة للحصول على تراخيص التشغيل.

كما قام رئيس الشركة القابضة للمطارات بعقد اجتماع مع فريق خطة تجربة الطواريء واستعراض جاهزية المعدات والوسائل المشاركة في تنفيذ التجربة، لضمان خروج التجربة في افضل صورة ممكنة، وتحقيق الغرض المطلوب وهو الوقوف على جاهزية مطار القاهرة الدولي للتعامل مع أي أحداث طارئة حفاظا على الأرواح والممتلكات وتطبيق آليات الأمن والسلامة الجوية.