شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بسرعة بحث طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين ،في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب

كما تم الاستماع إلى وجهات نظر النواب المختلفة ومقترحاتهم بشأن مناقشة ملف الدعم العيني والنقدي والسيناريوهات المقترحة والتي تعكس في مجملها الرغبة الحقيقية للوصول إلى افضل بديل يناسب التجربة المصرية ويلبي احتياجات ورغبات المواطنين و ذلك بحضور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون، الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.

ووجه الوزير إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.