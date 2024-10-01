شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: هجوم إيران المحتمل يستهدف 3 قواعد جوية ووحدات استخباراتية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلى، قبل قليل، عن أن الهجوم الإيرانى المرتقب سيستهدف ثلاث قواعد جوية ومقار وحدات استخباراتية شمال تل أبيب، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، قد أفادت أن مسؤولون أمريكيون توقعوا أن تشن إيران هجوما على إسرائيل خلال 12 ساعة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما أفادت الصحيفة الأمريكية، أن الهجوم الإيرانى المتوقع على إسرائيل سيستهدف قواعد جوية.

وأكدت نيويورك تايمز، على أنه تم إخلاء مقرات لوحدات المخابرات فى تل أبيب تحسبا لهجوم إيرانى متوقع.