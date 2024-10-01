شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ من إيران.. وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف الجيش، أن "جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قيادة الجبهة الداخلية وزعت، في الدقائق الأخيرة، إرشادات للنجاة في أجزاء مختلفة من إسرائيل، مشيراً إلى أن جميع المدنيين في الملاجئ بعد إطلاق الصواريخ من إيران.