شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: ندعو السكان للبقاء فى الملاجئ تحسبا لأى هجوم إيرانى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن قبل قليل، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن دعوة السكان للبقاء في الملاجئ تحسبا لأي هجوم إيراني، مؤكدا على أنهم يتوقعون أن يكون الهجوم الإيراني واسعا بشكل كبير، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، لم نرصد حتى الآن أي تهديد جوي من إيران، مؤكدا على أنهم يراقبون التحركات العسكرية الإيرانية بشكل دقيق خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أنهم اعترضوا صاروخا واحدا انطلق من جنوب لبنان.