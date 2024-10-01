شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: الهجوم الإيراني بالصواريخ كان منظما وواسعا والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، قبل قليل، أن الهجوم الإيراني بالصواريخ كان منظما وواسعا، مؤكدا على أنهم فى حرب متعددة الجبهات منذ فترة طويلة، وهناك خطط وتقييمات متواصلة للتطورات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، قائلا أنهم يحتفظون بحق الرد على الهجوم الإيراني فى الوقت والمكان المناسبين.