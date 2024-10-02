"مهندس بترول" يطلب بطلان طلاق زوجته: "خدت تحويشة عمري ومضتني على قسيمة الطلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "سمير. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطلب فيها بطلان الطلاق من زوجته، مبرر طلبه "زوجتي استغلت مُعاناتي من الأنفصام الوجداني وجعلتني أمضي على قسيمة طلاقي".

يقول "سمير" 40 عامًا، مهندس بترول بالخارج: تزوجت َمنذ 10 سنوات من "ولاء. ع" 34 عام، ورزقنا الله بطفلتين، وأثناء عملي بالخارج كنت أرسل لزوجتي الراتب وكانت توهمني بأنها تحتفظ به لحين عودتي لكنها قامت بالنصب علي.

أضاف الزوج: عندما انتهى عملي بالخارج حصلت على مكافأة نهاية الخدمة وأرسلتها بالكامل لها على حسابها البنكي، وعندما وصلت إلى مصر قالت لي لم يصلني شيء، واستولت على كامل فلوسي، ومن الصدمة أصبت بانفصام وجداني وأصبحت بدون وعي.

تابع: زوجتي استغلت حالتي الصحية وجاءت إلى المستشفى ومعها مأذون وجعلوني أمضي على قسيمة الطلاق وإيصالات أمانة، وعلمت ذلك بعد شفائي وخروجي من المستشفى، وحينما ذهبت إلى منزلي فوجئت بشخص غريب بداخله وقال إنه زوج طليقتي التي هددتني بإيصالات الأمانة.

استكمل سمير: طلبت من زوجتي أن أرى بناتي فرفضت وحينما حاولت الوصول إلهما قامت بتقديم إيصال الأمانة للنيابة وحصلت على حكم بحبسي عام.

يختتم الزوج: بعدما خسرت كل شيء لجأت إلى محكمة الأسرة وقدمت تقرير طبي بحالتي الصحية واستغلال زوجتي لوضعي وقيامها بإنهاء إجراءات الطلاق، وطالبت ببطلان الطلاق في دعوى تحمل رقم 460 لسنة 2023 ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها.