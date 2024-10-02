اشتعال شقة في بولاق والنيران تحاصر سكان وحدة بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور غرب الجيزة دون خسائر في الأرواح اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من عقار بشارع خالد بن الوليد بصفط اللبن.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابقالأخير لعقار مكون من 5 أدوار وسط جهود فريقي إطفاء لإخماد النيران.

من صفط اللبن إلى حي الوايلي تحديدًا شارع الجنزوري شبَّ حريق داخل شقة بالطابق السابع للعقار رقم 11 المواجه لبنك مصر والمجاور لمستشفى.

3 سيارات إطفاء -بقيادة مدير الفرقة- تعمل على مجابهة النيران ومحاصرة مصدرها دون الامتداد إلى المجاورات.