أخبار مصر

اشتعال شقة في بولاق والنيران تحاصر سكان وحدة بالوايلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور غرب الجيزة دون خسائر في الأرواح اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من عقار بشارع خالد بن الوليد بصفط اللبن.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابقالأخير لعقار مكون من 5 أدوار وسط جهود فريقي إطفاء لإخماد النيران.

من صفط اللبن إلى حي الوايلي تحديدًا شارع الجنزوري شبَّ حريق داخل شقة بالطابق السابع للعقار رقم 11 المواجه لبنك مصر والمجاور لمستشفى.

3 سيارات إطفاء -بقيادة مدير الفرقة- تعمل على مجابهة النيران ومحاصرة مصدرها دون الامتداد إلى المجاورات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا