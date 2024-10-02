إحداها أمام قسم المنيرة.. 10 مصابين في 4 حوادث متفرقة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص في حوادث سير متفرقة بمحافظة الجيزة خلال الساعات القليلة الماضية.

مأمور قسم الوراق العميد محمد الجيار تلقى بلاغا بوقوع حادث أعلى الدائري، وتبين اصطدام دراجة نارية برجل وسيدة مما أسفر عن إصابتهما بكدمات وجروح وهما كل من: "صباح ٥٢ سنة" و"حسين 60 سنة" ونقلا إلى مستشفى الوراق المركزي.

أمام قسم المنيرة الغربية اصطدمت سيارة بدراجة نارية مما أسفر عن مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

مأمور قسم شرطة أطفيح -جنوب المحافظة- تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين. وتبين إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بجوار نفق أطفيح ونقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي.

شارع جمال عبد الناصر بالحي الثامن بمدينة السادس من أكتوبر سجل حادث انقلاب دراجة نارية مما أسفر عن سقوط 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبرالمركزي للعلاج.