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هاريس: إسرائيل تمكنت بمساعدة أمريكا من التصدى للهجوم الإيرانى

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القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، يفيد بأن نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، قالت إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إسرائيل تمكنت بمساعدة أمريكا من التصدي لهذا الهجوم.

وأضافت هاريس: " سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران ولن نتردد أبدا في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحنا ضد إيران".

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