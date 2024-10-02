شكرا لقرائتكم خبر عن هاريس: إسرائيل تمكنت بمساعدة أمريكا من التصدى للهجوم الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، يفيد بأن نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، قالت إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إسرائيل تمكنت بمساعدة أمريكا من التصدي لهذا الهجوم.

وأضافت هاريس: " سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران ولن نتردد أبدا في اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن مصالحنا ضد إيران".