شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن 7 فيروسات تصيب الجهاز التنفسى فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 مجموعات فيروسية تنفسية تنتشر فى فصل الشتاء وتصيب الجهاز التنفسى بشكل مباشر.

وقالت وزارة الصحة والسكان: تتمثل الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى فى الآتى:

1- مجموعة فيروسات الأنف

2- الإنفلونزا

3- الفيروس المخلوى التنفسى

4- فيروس إنفلونزا الطيور

5- فيروس نظير الإنفلونزا

6- الفيروس الغدى

7- فيروس ابشتاين بار

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، في 27 منشأة، مؤكدًا أن أهم طرق علاج الأعراض البسيطة هي الراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية في مثل هذه الحالات المرضية.