شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: لا يوجد أى تعارض بين تطعيم الإنفلونزا وبين تلقى أى تطعيم آخر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أنه لا يوجد أى تعارض بين تطعيم الإنفلونزا وبين تلقى أى تطعيم آخر.

وقالت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إنه تم توفير لقاح الإنفلونزا الرباعى، مشيرة إلى أن أنسب موعد لتلقى لقاح الإنفلونزا فى شهرى سبتمبر وأكتوبر، أى قبل دخول فصل الشتاء، وذلك نظرا لارتفاع الإصابات بالأمراض الفيروسية التنفسية فى فصل الشتاء.

وأضاف أن المناعة الكاملة ضد مرض الإنفلونزا الموسمية تتكون بعد أسبوعين من التطعيم، وتستمر لمدة 6 أشهر، بعدها تبدأ المناعة تقل تدريجيًا، ولذلك يجب التطعيم سنويًا ضد الإنفلونزا الموسمية.