شاهد.. المتهم بقتل طالب الرحاب يُمثل جريمته الشيطانية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بدار القضاء العالي، الطعن المقدم من المتهم أشرف حامد، وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام، والمؤبد في قضية اتهامهما وآخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة، والمعروفة إعلاميا بـ"قتل طالب الرحاب".

وقام أشرف حامد قاتل طالب الرحاب، بتمثيل لارتكاب الجريمة وروى تفاصيل الواقعة خلال فيديو بثته وزارة الداخلية حينها.

وأجرى أشرف محاكاة لجريمة قتل طالب الرحاب بعد استدراجه للمجني عليه، وكيف أجهز عليه ودفنه في حفرة داخل الشقة.

وأكد "حامد" في اعترافاته، أنه أعد صندوق خشبي للمجني عليه قبل أسبوعين، دفنه بداخله، ومن ثم وضعه داخل حفرة، ردهما رفقة آخرين، ووضعوا عليها السيراميك "تبليط" لعدم لفت انتباه السكان المترددين على العقار.

وأضاف "حامد" في اعترافاته، خلال تمثيل الجريمة، أن المجني عليه كان تربطه علاقة حب بابنته لمدة 8 سنوات، مضيفًا أن "بسام" علم بسر حياته على حد تعبيره، بصدور حكم بحقه قبل 20 سنة بالسجن 25 سنة في قضية مخدرات.

وأضاف المتهم، أن المجني عليه هدد ابنته بفضح والدها بالحكم الصادر ضده، لذلك قرر أن يتخلص منه فتواصل معاه عبر الهاتف، وأبلغه بالمجئ ليعطيه بعض الأموال.

وأقر: "خليت 5 يمسكوه ويكتفوه ويرموا على السرير، لحد ما استفزني واضطرت اخنقه لحد ما مات، وسحبته لحد المطبخ وكنت عامل حفرة وحطيته في صندوق خسبي، وفوقه شوال الفحم عشان يمتص الريحة".