شكرا لقرائتكم خبر عن لن يُرى فى مصر.. العالم يشهد اليوم كسوفا حلقيا للشمس والان مع تفاصيل الخبر

وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس، برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، فإن العالم سوف يشهد كسوفاً شمسياً حلقياً اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024م.

تتفق ذروته مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ. وسوف يكون هذا الكسوف مرئياً في جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الأطلسي.

ويكون جزئياً في بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، في حين أنه لن يُرى في مصر ولا في المنطقة العربية.